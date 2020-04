Por: Renzo Bravo de Rueda Chancafe

Desde hace ya algunos años, el tema mental se ha especializado en los clubes. Los equipos han entendido que lo deportivo y mental tienen que ir de la mano. Si uno de estos dos aspectos va mal, todo se desmorona. En Universitario de Deportes han comprendido esto desde hace algunos años. Y el encargado de llevar esta titánica tarea al plantel profesional de Universitario es Erick Bravo, quien detalla a EL BOCÓN de qué manera trabaja la cabeza en épocas sin fútbol por el aislamiento social.

¿Cuál es el trabajo de un coach deportivo?

Mi chamba es acompañar al deportista en un espacio diferente, que no necesariamente esté ligado al deporte, sino en lo que puede ser habilidades blandas. ¿Qué es esto? Lo que es el compromiso, la fuerza mental, en esos aspectos nosotros le damos un soporte. Que el deportista encuentre un espacio diferente y confiable para su crecimiento.

¿Cómo se está trabajando ahora con el plantel en plena cuarentena?

Con sesiones individuales por videollamada. Felizmente los chicos están bien, tienen una buena base. Cuando te hablo de esto, me refiero a las herramientas que se les ha ido dando a partir del coaching, sobre todo en el ámbito personal, que es en el ámbito donde nos enfocamos nosotros.

En el caso de los jugadores extranjeros, ¿hay una mayor dedicación?

Con ‘Jona’ (Dos Santos), con ‘Tito’ (Urruti), o con ‘Fede’ (Alonso) hablamos y pareciera que nos conociéramos años. Me han brindado su confianza, me dejan trabajar con ellos, me permiten estar aun en sus espacios familiares. Para mí es muy cómodo trabajar con ellos. También con los otros nuevos, como Alexander (Succar), Iván (Santillán) y con Diego (Chávez).

Hace poco salió hablando Luis Urruti que quería regresarse a su país, ¿hay una mayor preocupación por ‘Tito’?

No. Fíjate que sí, una de sus expectativas era viajar. Definitivamente va a crear cierta molestia, pero tenlo por seguro que él es un chico de mente muy fuerte, de hecho, es un tipo muy sincero, muy honesto, entonces va a dejar salir, en este caso, sus ganas de poder viajar. Pero no te podría decir que he encontrado en él algo que trabajar extra.

¿Cómo iniciaste el trabajo con Diego Chávez?

Con Diego hemos tenido varias sesiones. Primero que yo no me rijo al pasado de los jugadores. Lo que he conocido de Diego para mí es sorprendente, porque es un chico que vino de otro nivel futbolístico, físico, a trabajar en un club como la ‘U’, que no es fácil poder adaptarse al rigor de los entrenamientos, a la exigencia mental. Y lo que he visto en él es que está muy comprometido con lo que está haciendo, muy fuerte de mente.

¿Cuáles son las herramientas que les brindas?

Una de las herramientas principales es el autoconocimiento. Te permite saber dónde estás parado en ese momento. Desde ahí es donde empiezas a corregir acciones y a tener en claro cuál es tu objetivo y las cosas que estás haciendo para lograrlo. Luego lo que es la integración de grupo, el tema de las comunicaciones asertivas y afectivas, y por último el trabajo en equipo, que es la consolidación de acciones.

¿Cuál es la comunicación que tenías con el comando técnico antes de la pandemia?

Hasta ahora nos comunicamos seguido, para que él vaya viendo los avances en los cuales estamos inmersos con los chicos. Y, sobre todo, pedirle apoyo en algunas cosas, porque hay lugares donde el entrenador llega y quizá yo no, y viceversa. Hemos hecho una especie de sinergia con él y nos va muy bien. Me encanta trabajar con el ‘profe’.

La parte más complicada del año para la ‘U’ fue la eliminación de la Copa Libertadores, ¿cómo se trabajó allí para que no perjudicara en el torneo local?

Fue complicado por las expectativas que tenía el grupo. Creo que lo principal fue enfocarnos en las cosas positivas que hizo el grupo. Hubo muchas cosas positivas y mucho sacrificio de por medio que quizá no sale a la luz, pero si está en mí reconocérselos a ellos y que eso sea parte de su día a día, de las fortalezas que puedan tener. El enfocarnos en las cosas que se hicieron, más allá del resultado, nos ha ayudado a seguir creyendo.

¿Qué tan importante es un coach en un equipo?

Creo yo que cada equipo necesita tener ese apoyo diario, constante. A veces se entiende mal un poco el tema del coaching. Piensan que con un taller o dos se soluciona la vida, pero no es así. Yo creo que contar con un profesional en ese ámbito, así como se cuenta con un preparador físico, un nutricionista, también contar con una persona que te ayude en lo mental, emocional, es lo más saludable, dado que el profesional del fútbol entrena con mucha presión.

¿Los jugadores, a pesar más de un mes en cuarentena, están optimistas en todo lo que pueda pasar de acá en adelante?

Sí, por supuesto. Yo te puedo asegurar que el grupo está fuerte, está muy mentalizado en lo que quiere, esperando con muchas ansias retornar a entrenar. El jugador sí quiere regresar rápidamente a jugar porque es lo que lo apasiona.

Entonces, desde el tema familiar, ¿a todos les ha caído bien este aislamiento?

Está ganando un espacio que no tenía y es la familia, de compartir, y que se está nutriendo a partir de ello. Entonces, siento yo que ese espacio también es necesario para ellos, que los va ayudar a reforzar sus lazos familiares y a crecer como persona. Yo creo que los chicos están trabajando bien con la inteligencia emocional y aterrizando su realidad. Es como hablamos con los chicos siempre: es ver el vaso medio lleno antes que medio vacío.