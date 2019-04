Claudio Vivas: "El presupuesto no nos deja competir a la par en la Libertadores"

El técnico de Sporting Cristal, Claudio Vivas, habló sobre la última victoria de su equipo en la Copa Libertadores y también sobre el mal inicio que tuvo en el torneo.

"Yo me equivoqué. No es una excusa, pero el presupuesto no nos deja competir a la par en la Libertadores. En ese sentido estamos muy lejos de los clubes grandes o históricos", dijo el entrenador en RPP.

"No es una queja, cuando vine sabía que eso era parte de, y respeto que es el presupuesto que maneja el club. Pero no es un detalle menor", añadió.

Siguen vivos

Claudio Vivas era consciente que ante Universidad de Concepción era su última oportunidad para seguir con vida en la Copa Libertadores.

"Teniamos una chance, y no la perdimos. La opción de clasificación sigue intacta", comentó.

