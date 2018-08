Claudio Pizarro sobre su regreso a la selección: "No tendría sentido"

Claudio Pizarro no olvida la selección peruana. El delantero trabajó duro para poder disputar el Mundial de Rusia 2018, pero no bastó para ser convocado.

"Fue decepcionante y difícil de comprender, pero tenía que aceptar la decisión del entrenador", dijo Claudio Pizarro en declaraciones para el Werder Bremen.

Además, Claudio Pizarro señaló que ya no espera volver a la selección peruana. "No tendría sentido, ¿por qué me tendrían que llamar ahora?".

Está muy bien

Por otro lado, Claudio Pizarro reveló que físicamente está de la mejor manera para poder ayudar al Werder Bremen, en la que sería su última temporada como futbolista.

"Me encuentro muy bien. ¿Por qué todos se lo preguntan? Quizás porque tengo 39 años. Tuve un problema con el nervio, así que no pude darlo todo en el entreno. Pero ahora ya lo tengo todo bajo control y puedo entregarme al máximo. Estoy más en forma", expresó.

"No soy alguien complaciente. Voy a dar lo mejor de mi mismo independientemente de si salgo en el once titular o desde el banquillo. No importa quién juegue. Yo juego para el equipo", añadió.

