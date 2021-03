Claudio Pizarro apunta alto como dirigente tras su retiro del fútbol, advirtió el excapitán de la selección peruana este jueves en una entrevista, donde dejó claro que no solo aspira a ser embajador del Bayern Múnich.

Ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) podría convertirse en un objetivo, reveló el ‘Bombardero de los Andes’, quien considera que el máximo ente del balompié nacional necesita cambios.

“En algún momento me gustaría tener un cargo administrativo en el fútbol peruano. ¿Claudio Pizarro presidente de la FPF? No suena mal”, señaló Pizarro en comunicación con el programa ‘Barrio Fútbol’ de Radio Unión, dejando abierta la posibilidad.

Eso sí, “no hay la posibilidad de que sea DT o asistente”, aclaró. “No es porque no sea bueno, yo soy bueno en lo que intento hacer, pero es dedicarle mucho tiempo por la intensidad”, argumentó al respecto.

El exatacante también celebró el retorno de Jefferson Farfán a Alianza Lima, equipo de sus amores. “La vuelta de ‘Jefry’ al equipo aliancista es algo muy especial para todos los hinchas y que pueda estar en el fútbol peruano, la gente se va a poder deleitar con su calidad”, opinó.

El fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) a favor de Alianza Lima en un reclamo por irregularidades de Carlos Stein deja mal parada a la FPF, agregó Pizarro.

“Creo que deberían haber dado un paso al costado (los encargados). Tal vez una reforma en la FPF, sin duda deben haber cambios. Uno que ve al TAS yendo a mi país, es ver que quedamos malparados”, afirmó.