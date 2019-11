Un reclamo que no llegó a buen puerto para la San Martín. La Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol declaró improcedente el reclamo de los ‘Santos’ contra Unión Comercio, pues el club de Santa Anita alegaba que el ‘Poderoso del Alto Mayo’ había disputado el encuentro por la fecha 5 del Torneo Clausura sin el cuerpo médico que se exige en cada partido.

La San Martín había hecho el reclamo hasta en dos oportunidades pero este no ha llegado a buen puerto. A través de un comunicado, la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol explicó la razón por la cual lo declaró como improcedente: “DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Revisión de Fraude Procesal interpuesta por el club San Martín por extemporánea de conformidad con lo que establece el Art. 128° del RUJ-FPF”, indican en el punto 2 de su comunicado.

Eso sí, hicieron una advertencia a Unión Comercio de una posible sanción: “ADVERTIR a Unión Comercio que si se comprueba la denuncia interpuesta por San Martín, por autoridad competente, se le impondrá una Multa ascendente a las 3 UIT de conformidad con lo establecido en el Art. 108° INC. 2 del RUJ-FPF; confirmaron en lo demás que contiene”, señala la CJ-FPF en el punto 3 de su comunicado.

Bastante incómodo con esta situación, Álvaro Barco lanzó una dura crítica: “Es increíble que tengamos una Comisión que no le da la gana de investigar documentos truchos y falsos. No puedo creer que no pueda valorar la falsificación de documentos e interpreten todo como les dé la gana”, afirmó el dirigente de la San Martín en el programa ‘Fútbol Como Cancha’.