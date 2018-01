Christofer Gonzales: su futuro estaría entre Alianza Lima y Real Garcilaso

En los últimos días se habló mucho sobre el futuro de Christofer Gonzales, quien no la pasa bien en Chile. El volante no juega en Colo Colo desde el mes de agosto y parece que este 2018 no será diferente para él, por lo que busca regresar al fútbol peruano.

Se conoció que Alianza Lima tiene un fuerte interés por Christofer Gonzales, ya que el técnico Pablo Bengoechea lo conoce por su paso en la selección peruana.

Aparece nueva opción

Sin embargo, Real Garcilaso ya se adelantó a la situación y ya tiene un acuerdo con Colo Colo por Christofer Gonzales, por lo que solo faltaría el visto bueno del jugador.

"Con Colo Colo ya tenemos un acuerdo. Solo nos falta la aceptación del jugador para concretar su llegada a nuestro equipo. Nos comunicó que nos dará la respuesta antes del fin de semana", dijo Oswaldo Terrazas, representante legal de Real Garcilaso al diario Depor.