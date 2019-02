Christian Ramos y la condición que pone para volver al fútbol peruano

La salida de Christian Ramos del Al Nassr tomó por sorpresa a más de un hincha de la selección peruana, pues a pocos meses del inicio de la Copa América 2019, el defensa central de la 'blanquirroja' se queda sin equipo y podría perder las chances de ser convocado por Ricardo Gareca.

Sin embargo, en Perú aun no cierra el libre de pases y una de las opciones que se nombraban en el país era la llegada de la 'Sombra' para Alianza Lima, pero con el pasar de las horas, el gerente del conjunto blanquiazul, Gustavo Zevallos, indicó que no había ningún interés por el seleccionado nacional.

Pero, Ramos se pronunció luego del video que fue publicado en las redes sociales del Al Nassr, sobre la posibilidad de venir nuevamente al fútbol peruano "Si es una opción porque todavía no se cierra el libro de pases. Eso lo maneja mi representante. Yo voy coordinando con él, si es Estados Unidos o Perú. Si se da (lo de Perú), tendría que ser un equipo que tenga Copa (Libertadores o Sudamericana), para seguir mostrándome", declaró para ATV Noticias.

Asimismo, el 'back' de la selección dijo que en Arabia le informaron acerca de su continuidad, pues podía quedarse hasta el término de su contrato (en el 2021) pero sin jugar, decisión que no le conviene a Ramos. Por otro lado, la llegada de la 'Sombra' a cualquier equipo, solo sería en condición de préstamo. "Me podrían prestar por tres o seis meses. Pero eso me perjudica, porque todas las ligas están cerrando", finalizó el jugador.

TAMBIÉN LEE