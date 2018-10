Ex DT de Christian Cueva: "Es muy engreído y eso no va a cambiar"

Orlando Lavalle, actual técnico de Deportivo Coopsol, se refirió sobre el momento de Christian Cueva, a quien dirigió en la reserva de la San Martín. El entrenador aseguró que le apena el cambio de actitud del futbolista.

"Ha cambiado mucho y eso me apena. Es muy engreído y eso nadie se lo va a quitar. La gente que está a su costado, incluyendo a sus padres, no lo ubican. Sus familiares me daban queja de lo que hacía y le llamaba la atención. Lo quiero como si fuera mi hijo y él lo sabe perfectamente", dijo Orlando Lavalle en una entrevista con el Diario Expreso.

Llegó a mi hogar porque en la casa de su tía, que era el lugar donde vivía, no le daba ningún beneficio. Siempre paraba tristón y por eso le abrí las puertas de mi casa", contó el técnico.

"Ya no sé nada de él, no le tengo rencor. La que sí para apenada es mi esposa que le ayudaba en todo", aseguró.

