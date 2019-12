Christian Cueva pasa sus vacaciones en Trujillo, el volante de la selección peruana viene siendo imágen de varios torneos de fútbol y el último fin de semana jugó una ‘pichanga’ que tuvo hasta árbitro.

Sin embargo, el popular 'Aladino' tuvo un fuerte encuentro donde tuvo un altercado con el juez del encuentro. Las imágenes que fueron difundidas en redes sociales muestran a Cueva empujando al árbitro.

Los asistentes del encuentro fueron gratamente sorprendidos y no entendían la ‘calentura’ al tratarse de una ‘pichanga’. Christian Cueva no tiene definido su futuro, pues su pase le pertenece a Santos FC de Brasil, pero no está en los planes del equipo. Asimismo, el conjunto ‘carioca’ busca venderlo y así recuperar el dinero invertido en él.

Cabe mencionar que Ricardo Gareca requiere que Cueva tenga minutos en su club para que llegue en óptimas condiciones al inicio de las Eliminatorias el mundial de Qatar 2022. Pues en el último partido amistoso ante Colombia en Miami.