'Chorri' Palacios sobre Juan Reynoso: "Cualquier equipo lo quisiera tener"

La salida de Alexis Mendoza en Sporting Cristal, tomó por sorpresa a más de un hincha y también a los propios exjugadores del conjunto rimense, uno de ellos fue Roberto Palacios, quien catalogó como sospechosa la salida del técnico colombiano del cuadro rimense.

"Me ha tomado con sorpresa, todo indicaba que iba bien, pero que de un momento a otro se tomó esa decisión. De todas maneras me parece muy raro", dijo el 'Chorri' en Radio Ovación. Asimismo, agregó que tanto el club como Mendoza no habían tenido problemas durante su permanencia. "Todo ha sido de un momento a otro. Voy al club constantemente y puedo asegurar que Mendoza es un gran entrenador y por eso Cristal se fijó en él", indicó el exjugador de la selección peruana.

El plan B de los celestes

El nombre de Juan Reynoso en Sporting Cristal vino sonando en las últimas horas como reemplazo de Alexis Mendoza. Por ello, el 'Chorri' Palacios indicó que sería una buena alternativa para el cuadro rimense a poco del inicio de la Liga 1 y también de la Copa Libertadores.

"No sé si Reynoso está en carpeta, pero puedo afirmar que es un gran profesional, lo conozco mucho y sé de lo caballero que es. Él ahora está en México y cualquier equipo lo quisiera tener", afirmó Palacios. Finalmente, indicó que: "Me imagino que los directivos no demorarán en buscar a un técnico".

