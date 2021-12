Claro y directo. Luego de que Sporting Cristal perdió la final ante Alianza Lima Roberto Palacios, exfigura de los celestes, aseguró que al cuadro rimense le faltan caudillos.

“A Cristal le falta un caudillo. Pasaron los 15 minutos del segundo tiempo y en vez de jugar rápido, iban con una lentitud y eso le permitía a Alianza estacionarse bien en su campo con los 11 jugadores y era imposible encontrar los espacios y hacerle daño”, dijo Roberto Palacios en el programa Campeonísimo.

Luego aseguró que deben reforzar su mediocampo. “Castillo tiene enormes condiciones, pero aún le falta mucho por aprender más experiencia. Cristal debe hacer un cambio drástico, si quiere pensar en hacer una buena Copa Libertadores, es necesario decirle muchas gracias, pero no se puede esperar un año más para ver que puede producir”, comentó.

“En la primera final se vio que Cristal la manejó, pero no se pudo lograr el resultado. En la segunda final, Cristal tuvo el manejo, pero no encontró, los espacios para hacerle daño a Alianza y es la primera vez que Alianza no muestra tanto, pues siempre mostró picardía y buen juego”, sostuvo.

