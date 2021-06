Sporting Cristal inició la temporada 2019 bajo la dirección técnica del argentino Claudio Vivas, quien le dio la primera oportunidad a Brandon Palacios de debutar en el equipo celeste, luego de su vuelta tras estar a préstamo en la San Martín y UTC.

Con la salida de Vivas, el que asumió como técnico interino y luego como DT de forma oficial fue Manuel Barreto. Con el nuevo entrenador, Brandon Palacios no fue tomado en cuenta y dejó el equipo a fin de año.

Brandon Palacios se formó en las divisiones menores de Sporting Cristal.

Dos años después, Roberto Palacios, padre de Brandon, indicó en entrevista al programa ‘Futbolmanía Perú' que Barreto frustró la permanencia de su hijo en Cristal y, además, señaló que técnico llegó al primer equipo porque es amigo de Alfonso García Miró.

“Manuel Barreto tuvo la suerte de llegar al primer equipo gracias a su gran amigo Alfonso García Miro, gerente (de Sporting Cristal) por ese entonces y lo digo claramente porque no tengo pelos en la lengua. Quiso ayudar a su amigo y le dio la oportunidad de dirigir”.

Chorri dijo más

“Lamentablemente sacan a Claudio Vivas cuando Brandon empezaba a mostrarse. Lo reemplaza Manuel Barreto y prácticamente lo lapidó. Las dos veces que puso a Brandon anotó, pero te das cuenta que algo tenía contra él. El que actúa mal, terminal mal, y a los dos meses del siguiente año lo terminan sacando del primer equipo”.

“Hizo algo con Brandon que no me pareció y no lo digo porque sea mi hijo. Cuando se empezaba a ganarse a la hinchada, le truncó la posibilidad de continuar en el equipo de sus amores. Yo vi su mal manejo desde las categorías inferiores”.