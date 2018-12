'Chemo' arremete contra la "U" y Cristal tras ascenso con Vallejo

Tras conseguir el ascenso a Primera División con la Universidad César Vallejo, el entrenador José Guillermo del Solar se mostró muy contento con dicho logro y además destacó lo cómodo que se siente dirigiendo en la escuadra trujillana, algo que no tuvo en Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

"Los años en el fútbol me han dado cierta experiencia para tomar las cosas con calma. Me alegro por los futbolistas que llegaron este año, que son chicos muy comprometidos y que desde el principio buscaron un objetivo claro y lo consiguieron. Siento satisfacción y tranquilidad porque vine acá apostando por un futuro en el que íbamos a ascender. En este equipo se puede trabajar con tranquilidad, cosa que no tuve ni en la 'U' ni en Cristal por la hinchada y todas las contras que sentía. Este es un sitio ideal para desarrollar un trabajo importante", expresó 'Chemo'.

El técnico también habló sobre las incorporaciones que tendrá la UCV de cara al Torneo Descentralizado 2019, donde buscará dar mayor oportunidad a elementos jóvenes.

"Estoy convencido que este equipo de Vallejo, sin ningún refuerzo, probablemente estaría ubicado en la mitad de tabla de Primera. Tenemos jugadores con bastante experiencia en distintos equipos y alguna gente joven que ha hecho una buena temporada. Lo real es que nos tenemos que reforzar, a partir de mañana comienzan las reuniones para bosquejar el probable equipo para el próximo año. Dentro de la idea que tenemos, queremos traer jóvenes que nos puedan dar una dinámica distinta", finalizó.

LEE ADEMÁS