César Vallejo está los días contados para iniciar su participación en la Copa Libertadores 2021, sin tener claro donde será anfitrión ante Caracas FC de Venezuela por la primera fase del torneo debido a la pandemia de COVID-19.

Sobre la localía de los ‘poetas’ en el certamen continental “todavía no hay nada concreto”, señaló este viernes Leandro Fleitas, zaguero y referente del cuadro trujillano. No obstante, la ilusión de los dirigidos por José del Solar se encuentra intacta.

“Estamos entrenando bien, con la ilusión de hacer un buen papel a nivel internacional”, dejó claro el defensor argentino de 37 años en el programa ‘Sobre el verde’ de Depor. “Estamos esperando el OK de las autoridades para poder jugar en Lima, otra alternativa sería hacerlo en otro país, imagino, todavía no estamos muy al tanto de eso”, agregó.

No subestimar a Caracas es un primer paso, indicó el central. “En nombre Caracas no es un equipo muy fuerte, pero nosotros si vamos con esa idea ya estamos perdiendo. Vamos a pensar que es el mejor rival que se nos va a cruzar y que va a ser un partido de vida o muerte si queremos seguir avanzando y no ser un equipo más que pasa sin pena ni gloria. Queremos dejar el nombre del club y del fútbol peruano arriba”, apuntó en ese sentido.

Fleitas también habló sobre el descenso de Alianza Lima, que a su criterio representó “un golpe duro para el fútbol en general”.

“Llegas ahí y hacen que te enamores del club, fue lo que me pasó a mi. Descender a un equipo es lo peor que te puede pasar como jugador en lo personal, los que estuvieron no quisieron descender. Hay que poner el hombro y darle para adelante, tienen que volver como sea a Primera”, añadió el exjugador blanquiazul entre 2009 y 2011.

César Vallejo comenzará como local su eliminatoria ante Caracas el 24 de febrero a las 5:15 de la tarde (hora peruana). La revancha de la serie será el 3 de marzo en la capital venezolana.