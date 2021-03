La eliminación de César Vallejo de la Copa Libertadores 2021 no fue del todo negativa, señaló José del Solar luego de la derrota 2-0 de su equipo ante Caracas por la Fase 1 del torneo continental.

No se trata de un fracaso, opinó el experimentado estratega nacional en la conferencia de prensa posterior al duelo de revancha de la llave disputado en la capital venezolana.

“Fue un partido donde Caracas se metió a su campo después del penal (1-0 parcial). Tuvimos el peso del partido hasta el minuto 75 que nos quedamos con uno menos. A partir de ahí se nos hizo muy difícil todo”, declaró tras el cierre de la serie, que se había iniciado con un empate sin goles en Lima. “Fracaso es cuando no te esfuerzas y no intentas. Es muy fácil usar esa palabra”, aclaró.

Hubiese sido ideal afrontar la eliminatoria bajo otras condiciones, apuntó ‘Chemo’. “La preparación que hemos tenido por todas las restricciones no ha sido la adecuada”, agregó en ese sentido.

“Sí puedo considerar que el equipo no ha llegado a estos dos partidos en un momento bueno”, reconoció. “Fue una pretemporada atípica. El equipo no llegó al mejor estado físico. No hicimos ni un amistoso. Nos tocó perder”, afirmó el DT del conjunto trujillano desde Caracas.

La expulsión de Jersson Vásquez en la recta final del encuentro fue lapidaria, resaltó. “Nuestro equipo compitió bastante bien hasta que echan a Vásquez. El partido se rompió. Quedamos descompensados. Quedamos desprotegidos atrás. Hasta el 75′, Vallejo tuvo ocasión de atacar. Con uno menos, todo se hizo cuesta arriba”, finalizó.