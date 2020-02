Carolina Salvatore: “Yo me escapaba para ver fútbol”

Ser mujer y ser periodista deportiva es algo que aún no se ha normalizado. Sin embargo, cada vez son más los medios que van rompiendo paradigmas e incluyendo a las féminas en este maravilloso empleo que mezcla la pasión por la carrera y el fútbol. Es así que, Carolina Salvatore, argentina de nacimiento pero peruana de corazón, se ha convertido en la primera mujer comentarista de la Liga 1. La nueva integrante de GOLPERÚ habló con EL BOCÓN sobre esta nueva experiencia que ya está dando mucho que hablar.

¿Cómo te sientes al ser la primera comentarista mujer de la Liga 1?

No tomé consciencia hasta dos días antes del torneo y quería salir corriendo (se ríe). Yo soy súper chancona así que me puse a estudiar, sigo estudiando, preparándome con relatores, comentaristas. Quiero hacerlo muy bien. El problema es que la mujer siempre está expuesta, no es lo mismo. Pueden haber malos periodistas deportivos, malos relatores, pero al haber pocas mujeres siempre vas a estar en el foco de atención.

¿Crees que aún existe el machismo en el periodismo deportivo?

A mí me mata cuando me dicen ‘tú nunca estuviste en un vestuario’. Podría entender si eso me lo dice un futbolista profesional, pero no un colega que a lo mucho ha jugado fulbito con sus amigos y luego se ha ido a tomar cerveza. Que hayas jugado fútbol con tus amigos no te hace mayor conocedor, siempre te tienes que preparar. Va a haber buenas mujeres periodistas deportivas, como hombres.

Sin embargo esto está cambiando ...

Particularmente, yo no creo en el género, no creo que por ser mujer o ser hombre merezcas una posición. Yo creo en la capacidad de las personas. El talento, la proyección, las ganas de crecer. Me parece que GOLPERÚ ha entendido esto muy bien y, es por ello, que ha habido tantas incorporaciones femeninas. Es algo bastante bueno. Años anteriores no era así.

¿Qué tan diferente es ser conductora y comentarista?

Totalmente distinto. Después de muchísimos años he sentido un miedo terrible. Además, en este trabajo estás totalmente expuesto, y si te equivocas el primer comentario será que ‘las mujeres no saben nada de fútbol’.

¿Te han dado consejos?

Yo escucho mucho a mis compañeros. Sobre todo a los del canal que tienen muchos años en transmisiones, algo que para mí es totalmente nuevo, porque tengo que adaptarme a escuchar al mismo tiempo a distintas personas. Además, me ayuda un amigo que es técnico de fútbol con las técnicas, conceptos nuevos.

¿Siempre te ha gustado el fútbol?

Yo me escapaba para ver fútbol.

¿Cómo que te escapabas?

Sí, y tengo una anécdota. A los 14 años yo pedí una grabadora y en Mar de Plata los equipos de futbol de Primera División iban a hacer pretemporada, entonces yo iba a los clubes más chicos y hablaba con los jugadores. Luego, me dirigía a la radio y les decía ‘tengo la nota con los futbolistas’ y les entregaba el casete.

Entonces siempre quisiste ser periodista deportiva …

Sí, incluso una vez le dije a mi mamá que quería ser como Víctor Hugo Morales, pero que este trabajo solo lo hacían hombres. Ella, muy visionaria, me respondió que cuando sea grande el mundo será distinto y que ya habían mujeres en el periodismo deportivo. Me parece loco cómo lo que visualicé ahora se ha materializado.

¿Qué tan importante ha sido tu familia en toda esta etapa?

Mis papás han sido muy importantes en mi carrera. Yo me fui desde muy pequeña a vivir a Italia, luego a España, trabajé en Argentina. El periodismo es muy duro, no tienes siempre buenos momentos y tienes que estar siempre remando. Además, el mundo aún es muy machista.

Y ahora que ya eres comentarista, ¿Cuáles son tus metas a futuro?

Seguir perfeccionándome, haciendo bien las cosas. Quizás relatar. Además, me encantaría hacer planta baja. ¿Por qué no con la selección peruana o en una Copa Libertadores? Otro de mis grandes sueños es cubrir una Champions League. Y es que digo ‘si he soñado de chica y se me ha cumplido, por qué no puedo hacerlo ahora de grande’.

¿Y en el torneo local?

Ojalá me den la oportunidad de comentar una final, o al menos estar en la previa (se ríe).

