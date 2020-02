Carlos Montoya jugó su primer partido con camiseta de Alianza Lima en la derrota del equipo de Pablo Bengoechea por 2 a 0 ante Ayacucho FC. En su llegada a Lima, el central se mostró bastante contento por haber debutado con los íntimos en la Liga 1 Torneo Apertura 2020.

“Es un equipo nuevo, y con el tiempo vamos a mejorar varias cosas. Donde me pongan voy a rendir,y lo haré de la mejor manera, pero juego mejor en el fondo”, afirmó Carlos Montoya para Gol Perú luego de haber disputado su primer partido en Alianza Lima.

Sobre el partido que jugó ante Ayacucho FC, Montoya destacó lo siguiente: “Gracias a dios pude debutar, lo hice bien, fue en una plaza complicada, la altura siempre es difícil y Ayacucho FC también es un buen equipo”.

“Desde que sabía que iba a jugar estaba mentalizado, me concentré bastante. Pablo Bengoechea me dio confianza, durante la semana me dio indicaciones sobre lo que tenía que hacer, y cumplí”, sentenció el defensor central de Alianza Lima.

Video: Gol Perú

Alianza Lima jugará el próximo viernes 28 de febrero ante Deportivo Municipal en Matute, en uno de los partidos más esperados de la fecha 5 del Torneo Apertura 2020.

