Carlos Lobatón contó anécdota de la vez que Roberto Mosquera trolleó a Iván Bulos en el vestuario de Cristal | VIDEO

Carlos Lobatón es una voz autorizada para hablar de la interna en Sporting Cristal, los años que ‘Loba’ pasó en el club rimense le dejaron muchas historias o anécdotas para contar, como la oportunidad en que el técnico Roberto Mosquera trolleo a Iván Bulos en el mismo vestuario.

‘Baila muy bien y es timbero. Robertito tenía por costumbre grabar música y llevarla los días lunes, después de los partidos cuando ganábamos. Llevaba música de acuerdo a la personalidad el jugador, él llegaba y le regalaba un disco a el que había hecho gol’, comentó Lobatón en una entrevista para Movistar Deportes y continúo.

‘Una vez ganamos 4-0 y Bulos jugó, y no metió gol, pero hizo una jugada muy buena y casi fue gol, entonces comienza la repartición (a mí me dio uno del cubano César Pedroso recuerdo) le dio a Mariño, a Sheput, cuando llama a Bulos y la gente voltea a mirarlo. Pero a Bulos se lo da como un disco en blanco, esos que vas y compras, no tenía portada, ni nombre entonces Bulos voltea y le dice, “‘profe’ pero este está en blanco”, sí cuando hagas el gol te lo llevas, le dijo’, agregó ‘Loba’.

Lobatón es uno de los jugadores más queridos por los hinchas de Sporting Cristal debido a las alegrías que les regaló, por ello su repentina salida del club fue criticada, pero al parecer los directivos entraron en conciencia, llamándolo de nuevo para ofrecerle un puesto de directivo.

