Aproximadamente un mes, Municipal vivió un terremoto administrativo tras la confirmación de la salida del grupo inversor Edificaciones Inmobiliarias. Pese al mal momento, el cuadro edil manejó la situación de manera efectiva, se tomaron decisiones rápidas para no afectar al primer equipo, previo a su primer partido de la Liga 1 tras el parón por la pandemia. Alberto Borda, encargado de la presidencia de la Franja dio detalles del presente de la institución tanto en lo administrativo como en lo futbolístico.

¿Cómo se encuentra el club después de la salida de Edificaciones Inmobiliarias?

Hemos asumido como Junta Directiva y regularizado los pagos. Presentamos la documentación necesaria para recibir los permisos y poder entrenar como debe ser.

¿Qué tanto afectó este cambio?

En enero se aprobó en la Junta Directiva la propuesta de Edificaciones Inmobiliarias de una construcción y la certificó el 4 de marzo mediante una asamblea extraordinaria de asociados donde se establecía presentar un contrato de concesión. Lamentablemente tres meses después presentaron un contrato que distaba mucho de la propuesta inicial. Entonces, la Junta Directiva pidió los cambios, cosa que no se dio, se terminó rechazando el contrato enviado y ellos se retiraron del club. Y la deuda generada pasarían en un momento a cobrarla. Definitivamente la salida afectó al club porque la Junta Directiva se encontró de la noche a la mañana con el equipo, uno que nosotros no armamos, y asumimos las obligaciones monetarias para poder estar bien lo que queda del año.

¿Quién o quiénes están a cargo de Municipal?

La Junta Directiva es la que se está haciendo cargo del club, que es la misma de la del año pasado.

¿Cuál fue el principal problema con este grupo inversionista?

No se llegó a un acuerdo. El contrato no certifica la propuesta de la Junta Directiva, que éramos los que teníamos que aprobar el contrato. Tenía unos puntos que no estábamos de acuerdo y pensamos que deberían cambiar, pero no se modificaron y lógicamente no estuvimos de acuerdo con ese contrato enviado.

Una vez que Edificaciones Inmobiliarias decide que no se encargará del equipo nos dimos con la sorpresa que no había ninguna cancha de entrenamiento, entonces ese lunes con el jefe de equipo separamos una cancha y con la ayuda de la gente de la FPF pudimos separar la cancha el martes por la tarde y el miércoles entrenamos por primera vez después de la concentración. Fueron dos días difíciles, pero el equipo lo entendió y ya estamos con la normalidad del caso.

¿Todo fue más complejo por la situación en la que vivimos por el COVID-19 y los protocolos que se deben cumplir?

Sí porque las canchas de entrenamiento deben estar habilitadas sanitariamente. En una situación normal hubiésemos ido a nuestro estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, pero lamentablemente no se ha podido. Es más, estamos habilitando otra cancha más en Huachipa, pero hasta ahora no ha pasado protocolo porque se tiene que comprar unos equipos y estamos en ese proceso para tener dos canchas de entrenamiento habilitadas.

¿El club se ha visto afectado con que el campeonato se juegue solo en Lima?

El tema del coronavirus ha afectado porque tenemos más gastos por el tema del protocolo sanitario. Por ejemplo, los jugadores no pueden llegar al entrenamiento de forma particular y el club les ha habilitado buses para ser recogidos en puntos cercanos a sus domicilios, esos son gastos que no estaban contemplados. Aparte los protocolos de limpieza, mascarillas y guantes que son un gasto diario. Tampoco tenemos ingresos de taquilla, solo los de televisión.

Los clubes de Lima a diferencia a los de provincia tenemos diferencias en los ingresos de taquillas que ayudan en el tema económico y en Municipal este año íbamos a reinaugurar el Elías Moreno con el gras natural y teníamos una expectativa grande porque íbamos a recibir a la U, Alianza y Cristal en nuestro estadio para que no solo la gente de Villa El Salvador vaya sino todos. El estadio se reinauguró la semana pasada con otros equipos que no fue Municipal, pero son cosas del COVID y tenemos que convivir con ello.

¿Podría haber una nueva relación con el grupo inmobiliario?

No, esa relación no existe. Estamos viendo otras propuestas en concesión que satisfaga las expectativas del club bajo los términos convenientes. Buscamos una concesión con un inversionista que pueda apostar por el club por doce años.

La Franja y la Blanquirroja

Municipal es el club que más jugadores aportó en esta convocatoria de Ricardo Gareca. ¿Cómo toma el club esta buena noticia?

Es el reflejo del trabajo que viene haciendo el club. De los convocados cuatro son canteranos, llegaron a Municipal muy jóvenes (2015-2016), es un premio a su esfuerzo y también un premio a la visión del club de apostar por ellos. Además, también tenemos dos jugadores formados en el club que han sido convocados a la Sub-20 (Rotceh Aguilar y Adrián Ascues categoría 2001-2002) y nos da una gran satisfacción que sean considerados.

Canteranos de exportación

Se pudo separar los temas administrativos con el deportivo y Municipal crece en formar canteranos. ¿Cómo lo lograron?

Es un trabajo a largo plazo, no es que se haya empezado ayer sino desde hace cuatro años cuando Municipal volvió a Primera. En Segunda (2014) ya teníamos un equipo de Copa de Plata y cada año íbamos mejorando. En el 2018 quedamos entre los cuatro primeros en la Copa de Oro y el año pasado quedamos quintos, lo cuál refleja un poco el buen trabajo que hace Municipal. Hay clubes que tiene mejor infraestructura que nosotros y más tiempo trabajando en menores, pero refleja mucho que en Municipal es un camino más simple para llegar a Primera a algunos jugadores.

Desde que Municipal vuelve a Primera se mantuvo entre los primeros puestos. ¿Eso es un trabajo solo del comando técnico y jugadores o de todo el club?

Es un trabajo del comando técnico de mayores y sobretodo de menores que le da la oportunidad a los más chicos que puedan llegar al primer equipo. Desde que Municipal volvió a Primera hemos ido a tres copas (dos Sudamericanas y una Libertadores) el año pasado no se pudo por muchos factores extradeportivos, pero el club tiene un fútbol importante y queremos que los chicos que vengan de atrás sean un poco la cantera y poder lograr jugadores que Muni hace mucho tiempo no vende un jugador. Eso toma tiempo, no es de la noche a la mañana, pero hay que ser pacientes y tener convicción que en algún momento se dará.