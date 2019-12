Fox Sports vuelve a confundir a Universitario de Deportes tras mostrar clubes clasificados a la Copa Libertadores 2020. La reconocida cadena deportiva se equivocó al momento de presentar el logo del cuadro crema durante un informe del próximo sorteo Conmebol.

En el noticiero de Fox Sports se encontraban presentando a los equipos que formarán parte del sorteo de grupo y fases previas para la Copa Libertadores 2010. Cuando le tocó el turno a Universitario le colocaron el logo de UTC de Cajamarca generando algo de desconcierto.

Por otro lado, la Concacaf aseguró que no existe diálogo para vuelta de México a Copa Libertadores. Los equipos del fútbol mexicano participaron en la Copa Libertadores de América entre 1998 y 2016, pero el cambio de calendario del certamen continental, que ahora define a su campeón al final del año, impidió a los conjuntos mexicanos permanecer en dicho certamen.

‘En este momento no hay diálogo alguno para que suceda, pero las oportunidades siempre existen a nivel de confederaciones; hoy no tenemos estas conversaciones; nuestro enfoque primordial es la Liga de Campeones de Concacaf. No hay ninguna prohibición, pero tampoco hay pláticas al respecto, hemos tenido un sorteo espectacular de la Concacaf y vemos como los clubes de nuestra región están enfocados y haciendo la competencia cada vez más espectacular’, declaró el secretario general Philippe Moggio.

