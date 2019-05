Binacional: Javier Arce reveló interés de dos equipos de Bolivia por contratarlo

El técnico de Binacional, Javier Arce, esta cumpliendo una gran campaña con su equipo, por lo que ha llamado la atención a dos equipos de Bolivia, quien ya han preguntado por él para contratarlo.

"Directamente no han hablado conmigo pero sí ha habido personas que me han hecho saber el interés de dos equipos bolivianos. Pero mi presente es Binacional y yo quiero terminar todo lo que he iniciado con el equipo", dijo Javier Arce en Fox Sports Radio Perú.

Javier Arce explicó que hay muchos técnico peruanos capacitados para dirigir, pero no se les da la chance por darles prioridad a los extranjeros.

"No se les ha dado verdaderamente la oportunidad. No tengo nada contra los extranjeros pero hay que establecer filtros para que vengan entrenadores que aporten, que hayan dirigido al menos equipos de primera división", comentó.

Javier Arce acaricia el título

"Faltan 15 puntos por jugar, estamos un pasito adelante, de los cinco partidos hay tres de local (Comercio, Huancayo, Boys) pero hay que saber esperar", aseguró.

"Busco que mi equipo sostenga lo que hemos logrado hasta hoy en rendimiento, capacidad y compromiso. Ojala se nos dé la posibilidad de ser campeones", concluyó.

