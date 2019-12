Hervé Kambou obtuvo el título con Deportivo Binacional luego de vencer en la final de la Liga 1 2019 a Alianza Lima. El defensor central del ‘Poderoso del Sur’, luego del partido disputado en Matute, reveló que mantiene una gran relación con exfiguras de la Premier League como Salomon Kalou, Yaya Touré y Gervinho, con los que compartió divisiones menores en Costa de Marfil.

“Jugué cuatro años en Bélgica y Francia y de ahí me llamaron para jugar en la selección de Costa de Marfil. Participé en los Juegos Olímpicos de Beijing. Ahí estuve con Salomón Kalou, que ahora está jugando en el Hertha de Berlín de Alemania y antes jugaba en el Chelsea, que de ahí lo llamaron para la selección. También con Gervinho que jugaba en Lille y luego en el Arsenal. Son grandes jugadores. Con ellos no solo he compartido en selección, sino también en la academia donde debutamos varios jugadores como Yaya Touré (ex Manchester City) también”, dijo Kambou tras el partido en Matute.

Siguiendo esa misma línea, agregó: “Ahorita me van a llamar Kalou y Gervinho para felicitarme porque son compañeros con los que he debutado de niño. Desde los 13-14 años nos conocemos. Son como mis hermanos. A los 20 años cada uno hizo su camino. Yo me fui por Francia, Gervinho por Bélgica y Salomón por Holanda“.

Video: Gol Perú

Recordemos que Salomon Kalou fue parte de aquel histórico plantel del Chelsea de Roberto Di Mateo que venció al Bayern Munich en la gran final de la Champions Leasgue 2012, en un duelo disputado en el Allianz Arena y donde Didier Drogba fue al gran figura de aquel partido. Por otro lado, Gervinho jugaba en Arsenal, pasó por la Roma y actualmente juega en Parma de la Serie A.

También te puede interesar