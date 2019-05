Binacional | Donald Millán hace denuncia: "Por fuera están jugando cosas extras" | VIDEO

El volante de Binacional, Donald Millán, se mostró preocupado por una supuesta mala intención para que el 'Poderoso del Sur' no gane el Torneo Apertura.

"Sabíamos que no iba a ser fácil. Además, sabemos que por fuera están jugando cosas extras y eso es lo que más me duele", dijo el colombiano en Fútbol en América.

"El único que no cobró el penal a favor nuestro fue el juez principal. Son cosas obvias que se están viendo y no solo en este partido, sino en otros que hay cosas con mala intención. No entiendo porque quieren que este equipo no este bien si estamos trabajando y haciendo las cosas igual que todo el mundo", explicó el futbolista.

Donald Millán ha sido una de las figuras de Binacional durante el Torneo Apertura y es el goleador del torneo con 10 anotaciones.

MÁS NOTICIAS EN OTROS MEDIOS:

Futbolistas de Alianza Lima y Boys acusados de violación en Punta Hermosa

Nicolás Córdova se reuniría con la administración crema para definir posibles refuerzos