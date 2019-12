Binacional se prepara de cara a la Copa Libertadores 2020 que arranca en el mes de marzo y para la Liga 1 2020 que iniciará en el mes de enero. Por ello, el ‘Poderoso del Sur’ anunció la renovación de dos jugadores importantes: Alexander Araujo y Ángel Ojeda.

La renovación de Alexander Araujo

El experimentado portero de 38 años, Alexander Araujo, quien fue titular durante la campaña 2019 para obtener el título de la Liga 1, firmó su renovación: “El arquero Alexander Araujo, artífice del título nacional de la Liga 1 y de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, continuará en el Poderoso del Sur", publicó Binacional.

#Binacional2020 🚨



El arquero Alexander Araujo, artífice del título nacional de la Liga 1 y de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, continuará en el #PoderosoDelSur.



¡ARAUJO ES PODEROSO! ⚽#DaleBi #PorElSur 💪💪🔵⚪ pic.twitter.com/bRUzDM2YTD — Deportivo Binacional FC (@BinacionalFC) December 21, 2019

La renovación de Ángel Ojeda

“El volante Ángel Ojeda, artífice del título nacional de la Liga 1 y de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, continuará en el Poderoso del Sur”, anunció Binacional a través de sus redes sociales sobre esta importante renovación en el mediocampo.

#Binacional2020 🚨



El volante Ángel Ojeda, artífice del título nacional de la Liga 1 y de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, continuará en el #PoderosoDelSur.



¡OJEDA ES PODEROSO! ⚽#DaleBi #PorElSur 💪💪🔵⚪ pic.twitter.com/rFhX3j6Bep — Deportivo Binacional FC (@BinacionalFC) December 21, 2019

Por ahora, el conjunto de Juliaca no anuncia quién será el reemplazo de Roberto Mosquera, quien no llegó a un acuerdo con la dirigencia de Binacional y no estará al frente del club en la Copa Libertadores del próximo año.

