El lateral derecho de Binacional, Ángel Pérez, habló de cara a lo que será el inicio de la Copa Libertadores 2020 donde el ‘Poderoso del Sur’ tendrá participación por primera vez en una fase de grupos. El jugador, quien ya tuvo la oportunidad de haber participado en la Copa Sudamericana 2019, expresó su deseo de jugar como local en Juliaca.

“Deseamos jugar en Juliaca la Copa Libertadores, ahí está nuestra gente. Sabemos que es un grupo muy difícil, y es un reto para nosotros para estar a la altura en el grupo de la muerte. Queremos hacer un buen papel”, expresó Ángel Pérez en Radio Ovación sobre su deseo de jugar el torneo en casa.

En las últimas horas se especuló que el estadio Nacional podía ser el escenario donde Binacional juegue de local. ¿La razón? Es por un tema de iluminación que solo cumple el ‘Coloso’ de José Díaz. Este 2020 el parámetro de iluminación vertical para torneos internacionales ha subido de 850 lux a 1000 lux.

Además, resaltó el buen grupo que se ha formado en el ‘Poderoso del Sur’: “Considero que he hecho una buena campaña, me he consolidado en el grupo y creo que se ha formado una buena familia en el Deportivo Binacional. Ahora queremos lograr cosas importantes con el club para el 2020”, añadió el lateral derecho de Binacional.

