El delantero de Alianza Lima, Beto da Silva, reveló que recibe comentarios en donde le dicen que debe ser el reemplazante de Paolo Guerrero en la selección peruana.

“Mucha gente me dice: ‘Tú debes ser el reemplazante de Paolo’. Genera motivación, pero yo no me veo como un reemplazante. Lo que ha hecho Paolo Guerrero por la selección es único, nadie lo va a reemplazar. Me gustaría hacer mi historia, algo mío”, contó Beto da Silva en entrevista con América Deportes.

Beto da Silva también señaló que Paolo Guerrero es uno de sus referentes a seguir para mejorar como delantero.

“A mí siempre me gusta ver a las personas con las que he trabajado y puedo decirte que mi ídolo es Paolo Guerrero. Es de los mejores con los que me tocó jugar. Uno que siempre me gustó también fue Alexandre Pato, siempre trataba de copiarlo, pero hoy en día es Paolo”.