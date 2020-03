El ex Melgar, Bernardo Cuesta, llegó al fútbol de Tailandia a finales de 2019. Sin embargo, en ese país se ha propagado rápidamente el Coronavirus y está siguiendo las recomendaciones al pie de la letra.

“En casa tratamos de cumplir con las recomendaciones que han dado, como cumplir con ciertas medidas de higiene o evitar estar en lugares cerrados, pero a veces es complicado, porque tienes una rutina de vida con tu familia. Ahora hasta ir al supermercado es riesgoso, porque no sabes quién puede tener este virus”, comentó al diario Depor.

Bernardo Cuesta explicó que el fútbol también quedó paralizado por la propagación del Coronavirus en ese país.

“Nos han dicho que la liga se suspende hasta la mitad de abril o a fines de mes de marzo, dependiendo de lo que decidan los organizadores. Aquí estamos más cerca de donde partió la enfermedad. Llegó mucho antes y por eso lo vivimos por adelantado”, señaló.

“En el ambiente futbolístico no hay casos, pero igual estamos atentos a que no le toque a nadie, porque se expande rápidamente y cualquier compañero que lo puede tener, en un plantel es imposible no imaginar lo que puede ocurrir”, añadió.