Así respondió Erick Osores en Instagram tras su aparatosa caída antes de programa en vivo | VIDEO

Lo toma de buena manera. El último jueves, antes de que Erick Osores salga en vivo en su bloque deportivo en Canal N, el reconocido periodista sufrió una aparatosa caída. El momento exacto fue registrado por la conductora de noticias, Veronica Linares quien no aguantó la risa en pleno video subido en su cuenta de Instagram.

Los memes y las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y casi al instante salieron los populares memes. Asimismo, cuando todos compartían la famosa caída, el propio Erick Osores subió un video en su cuenta personal recordando el gracioso momento que sufrió antes de su programa.

"Antes de todo, tuve buenos reflejos, felizmente no me pasó nada porque era madera y no cemento", dijo el conductor de televisión. Asimismo, el famoso 'Príncipe' agradeció que sus seguidores se hayan preocupado por él y que lo único que les dice es que está bien.

El periodista tomó de la mejor manera el accidente que sufrió -felizmente fuera de cámaras- y dijo que es parte del día a día. "¿Quién no se ha caído? hoy me tocó a mi", agregó en el video que subió a Instagram.

