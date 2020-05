Cada 23 de mayo, en todo el mundo se celebra el Día Internacional del Fútbol Femenino. La iniciativa fue propuesta por iniciativa de las Confederaciones de fútbol del Norte, Centroamérica y Caribe (Concacaf) en el 2014. El objetivo es fomentar la igualdad de género. En ese contexto, Cindy Novoa, jugadora de Universitario de Deportes, vigente campeón nacional en esa rama, publicó un reflexivo mensaje en sus redes sociales.

“Día Internacional del Fútbol Femenino. Feliz día a todas mis colegas y gracias por demostrar que a pesar que digan que el fútbol no es para mujeres seguimos adelante dando lo mejor de nosotras”, publicó la integrante del cuadro crema. Cabe mencionar que hace unas semanas, Universitario separó temporalmente a todo su plantel femenino debido a la crisis generada por el coronavirus.

“Es triste pedir algo o decir algo si el fútbol femenino en el Perú no es profesional. Es verdad, no tenemos algo que nos respalde, pero déjenme contarles que nosotras nos sentimos profesionales en lo que hacemos así no lo reconozcan y no nos valoren lo suficiente”, expresó Novoa.

Día internacional del fútbol femenino. Feliz día a todas mis colegas y gracias por demostrar que a pesar “que digan que el fútbol no es para mujeres” seguimos a delante dando lo mejor de nosotras. 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/qkXj0uPVPr — ᴄɪɴᴅʏ ɴᴏᴠᴏᴀ (@CindyNovoa22) May 23, 2020

Saludo de la FPF

La Federación Peruana de Fútbol no se quedó atrás y también expresó su saludo “a todas las futbolistas de nuestro país en el marco del Día Internacional del Fútbol Femenino”.

“El objetivo de esta celebración es resaltar la importancia del fútbol para las niñas y mujeres en todos los países, así como también fomentar el desarrollo del fútbol femenino”, dice el comunicado de la FPF.

En la actualidad, la selección peruana femenina continúa sus trabajos de forma virtual en todas sus categorías, fortaleciendo los fundamentos de esta disciplina.

NO DEJES DE VER