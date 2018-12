Anthony Rosell: "Todos sueñan con hacer algo grande con Alianza"

El nuevo fichaje de Alianza Lima para el 2019, Anthony Rosell, se refirió a su llegada a Matute y se mostró emocionado por vestir la blanquiazul.

"Es algo emocionante llegar a un club con bastante historia, tradición. Siempre llegar a un club nuevo emociona", dijo Anthony Rosell en Ovación.

"Me siento feliz por cómo la gente escribe, hace comentarios. Creo que siempre he ido creciendo desde que comencé, no pensé que iba a ser tan pronto pero por algo pasan las cosas", añadió.

Piensa en la Copa

"Jugar contra el vigente campeón, contra un equipo grande de Brasil y encima donde juega el ídolo peruano, hace que quieras demostrar que por algo llegas a un club grande. Creo que todos sueñan hacer algo grande con Alianza", comentó.

LEE ADEMÁS: