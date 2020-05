La crisis del coronavirus ha dejado sin trabajo a miles de peruanos y en el fútbol el panorama no fue distinto. Tal es el caso de Anthony Mamani, el portero que se formó en Alianza Lima y jugó en el cuadro ‘blanquiazul’ se quedó sin equipo cuando se dio el Estado de Emergencia.

El portero venía jugando en el León de Huánuco, sin embargo, el COVID 19 hizo que los directivos del club huanuqueño le pongan punto final al ‘contrato’ que tenían con Mamani ya que solo era un acuerdo de palabra, como es de costumbre en varios equipos del interior del país.

“Con el León de Huánuco no pasa nada, hablé con el presidente y me dijo que todo quedaba ahí pues el torneo parece que no se va a jugar. Por eso no se hace cargo de mi pago”, declaró Mamani en una entrevista con Depor.

Sin embargo, Mamani no se quedó sin mover un solo dedo, sino que regresó a Lima y ahora ha iniciado en un nuevo rubro en medio de la pandemia del coronavirus, pues el arquero vende pollo en el distrito de Chorrillos.

“El tema del pollo es un negocio mío y de mi hermano. En eso me estoy ‘recurseando’. Hace un mes me metí a esto. No me está yendo ni tan bien ni tan mal”, confesó. Para cuidar la salud de sus clientes y de ellos mismos, Mamani ha implementado el delivery y contó que vende el kilo de pollo a 4.50 y como también vende huevos, el precio es de 6.50 soles.

"Vendo 12 a 15 pollos enteros al día. Y de huevos, unos 12 kilos. Hago delivery en todo Chorrillos. Así estoy generando ingresos y también me apoyo en mis ahorros”, sostuvo en dicha conversación.

Anthony Mamani fue parte de la reserva de Alianza Lima en el 2011. El portero ha jugado en varios clubes de Copa Perú.

