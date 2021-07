Universitario estuvo a punto de quedarse sin ningún punto. Sobre el final del partido, los cremas encontraron el empate (2-2) en el Estadio Miguel Grau del Callao y una vez acabado el partido, el técnico Ángel Comizzo volvió a generar polémica con sus declaraciones.

“Me preguntas lo mismo a cada rato. Ya te respondí la vez pasada. Yo no soy un llorón y no veo si me faltan jugadores o no”, dijo el técnico debido a la ausencia de algunos titulares en el once ante Alianza Atlético.

Como ya se tenía previsto debido a suspensiones y en otros casos debido a estado físico, los ausentes en Universitario fueron: Armando Alfageme, Hernán Novick, Aldo Corzo e Iván Santillán.

Sobre lo ocurrido en los 90 minutos, Comizzo indicó: “Parecía que lo teníamos controlado, pero nunca te puedes confiar ante este tipo de rivales. Hoy demostramos actitud con jóvenes que quieren hacer bien las cosas”.

El encuentro comenzó a favor de la U, con tanto de Gerson Barreto. Los dirigidos por Jair Butrón lograron encontrar espacios y remontaron con goles de Carlos Ascues y José Guidino, pero a cuatro minutos del final, el joven Piero Quispe puso el empate final.

El próximo rival de los cremas será UTC de Cajamarca el domingo 25 de julio desde las 3:30 de la tarde. Para este partido, Ángel Comizzo ya podrá contar con Armando Alfageme y Hernán Novick.