El nuevo técnico de Universitario de Deportes, Ángel Comizzo, habló sobre los problemas entre administraciones que vive el club crema.

“Universitario está acostumbrado a convivir con este tipo de situaciones que no le hacen bien por ser el club que es, por todo lo que significa este club en este país. Ojalá todo se ordene”, dijo en entrevista con ESPN FC.

“Yo no me debo a ellos (administraciones), me debo al club y a esta camiseta. No trabajo para nadie más. ¿Por qué venir en esta coyuntura? La ‘U’ es para mí lo que yo soy para la ‘U'. Es muy difícil traducirlo”, añadió.

“A mí me contrata la ‘U’ y yo trabajo para la ‘U’ y me debo a la ‘U'. No tengo por qué inmiscuirme en situaciones que no me competen”, comentó.