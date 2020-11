Los ‘cremas’ en la punta. Universitario venció 1-0 a Alianza Universidad por la segunda fecha de la Fase 2 de la Liga 1 y sigue en la punta del campeonato local, el técnico Ángel Comizzo se mostró feliz con sus jugadores y el buen resultado que sacaron este fin de semana para seguir luchando por la estrella 27. Sin embargo, al finalizar del partido, el DT de Alianza Universidad, Ronny Revollar indicó que Comizzo prefirió jugar al contragolpe, haciéndolo recordar a la ´crítica´ que le hizo a Rafo Castillo la semana pasada con Atlético Grau.

Angel Comizzo

El técnico argentino no se quedó callado y le respondió a Revollar e indicó que él se defiende solo: “Yo siempre cuando me defendí, me defendí solo. He nacido así, incluso cuando he jugado en grandes equipos, cuando he sido subcampeón del mundo, le cuento que, por si no sabe Revollar, yo siempre me defendí solo”, contó a la cámaras. Universitario jugará la próxima fecha con Cienciano por la fecha 3 de la fase 2.

