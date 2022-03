Andy Polo apareció en televisión para defenderse ante las denuncias de su esposa por agresión. El nuevo fichaje de Universitario de Deportes contó su versión en una entrevista con el programa ‘Día D’.

“Callé por respeto a mis hijos. He salido a hablar por mi familia, mi madre, que sufre mucho. Que la gente no vea, pero a uno le choca bastante también”, dijo Andy Polo en ATV.

El futbolista relató lo que sucedió el día de la supuesta agresión. “Yo llegaba de ponerme mi segunda dosis de COVID-19 y nos sentamos frente a frente. Ella lo que hace es agarrar mi celular y escondió el suyo para grabar el audio. ¿Qué celular yo le voy a quitar a ella? Yo con lo único que podía movilizarme era con dos muletas y lo que hice fue agarrarle la mano y quitarle mi celular”, aseguró.

Andy Polo negó cualquier tipo de agresión a sus esposa y sus hijos. “Es absolutamente falso. Nunca ocurrió. No (la he golpeado), no soy un agresor, y a mis hijos tampoco”.

Por otro lado, Andy Polo aseguró que no hubo infidelidad por parte de él, tal y como aseguró su esposa. Además, señaló que ella sabía que tenía una nueva relación.

“Ya no teníamos una relación y ella lo sabía. Como habíamos llegado al acuerdo de que cada uno salía con otra persona, se lo íbamos a decir a la otra persona, ella lo tomó bien. Ella en varias ocasiones me ha dado la oportunidad de salir con mis hijos y mi pareja”, indicó.

