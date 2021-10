A inicios del 2000, Andrés Mendoza era uno de los pocos jugadores del fútbol peruano que militaban en Europa. Jugó tres Eliminatorias, anotó varios goles con la Selección Peruana y hoy es empresario.

En entrevista para el programa ‘La fe de Cuto’ de Trome, el ex delantero contó cómo fueron sus inicios en el fútbol, luego de un fallido intento de reclutamiento para ser corredor. Andrés quería probarse y jugar en Alianza Lima.

“Yo quería ir a Alianza Lima a jugar porque tenía un primo ahí, él me decía que el técnico de menores Rafo Castillo le decía que estaban completos, que no se puede. Entonces me llevaron a Sporting Cristal. Alberto Gallardo que en paz descanse, dijo en una que me quede. Pero querían que viviera en el club, algo que pasó después”.

“En una oportunidad tenía que jugar contra Alianza Lima y contra mi primo. Anoté dos goles y mi primo le dijo al entrenador: ‘él era pues’. Yo soy hincha de Alianza, pero por entonces no se podía decir. A Cristal lo estimo bastante, cuando ambos juegan, voy por Cristal”, añadió Andrés

Luego de jugar en varios equipos del extranjero, Andrés Mendoza volvió al Perú la temporada 2013 para jugar por Pacífico FC. El 2014 pasaría a Alianza Universidad de Huánuco donde se retiraría del fútbol.