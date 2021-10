Entre Alianza Lima y Hernán Barcos ha surgido un idilio que pinta para la eternidad. El jugador argentino está marcando la diferencia en el cuadro blanquiazul y en La Victoria ya se ilusionan con tenerlo, por lo menos, por un año más en su plantel. Experiencia y jerarquía le sobran, y eso es lo que necesitan los íntimos para trascender internacionalmente.

En una extensa charla con As Perú, el ‘Pirata’, que registra tiene 7 goles y 8 asistencias en la Liga 1, manifestó su deseo de seguir vistiendo la camiseta de Alianza Lima y no ocultó el placer que le causaría finalizar su carrera en el conjunto victoriano. ¿La razón? Se siente muy feliz en el club.

“Alianza es especial, pero cuando uno llega a un club, lo entrega todo. Yo trato de hacer las cosas bien desde el primer día que llego. Lo forzado dura poco. Trato de ser yo mismo. Las cosas se fueron dando. La gente desde el primer día me ha tratado con mucho cariño y respeto. Mi familia está muy feliz. La idea es continuar acá y esperemos que se pueda dar”, expresó el delantero argentino.

“La idea es quedarme un año más. Depende del club. Seguramente cuando termine esta fase nos sentaremos a conversar, a ver qué quiere el club y lo que queremos como familia. Tomaremos la decisión en conjunto. Vamos a llegar a un acuerdo juntos y si la idea es que me quede”, agregó.

“Me siento vigente”

Consultado sobre si siente que el retiro ya está cerca, con la franqueza que lo caracteriza afirmó que espera jugar hasta donde el cuerpo se lo permita. “Uno siempre piensa que cuando termine… pero me siento vigente y me siento bien. Yo me voy a retirar cuando el físico no me dé más, que no pueda parar una pelota, que no pueda jugar al nivel al que estoy acostumbrado. Ahí me retiraré por respeto al fútbol ¿Qué hacer después? Es difícil planteárselo, porque uno puede planear mil cosas y luego todo cambia. No tengo planeado el retiro por el momento y mucho menos qué hacer después”, expresó.

“¿Existe la posibilidad de retirarte en Alianza?”, le preguntaron. “Alianza es lindo. Es un club y un país que me abrieron las puertas, que me dieron la oportunidad de volver a ser yo. Sería un placer terminar mi carrera acá por lo que venimos haciendo. Ojalá que terminemos bien el año”, respondió.

Objetivo cumplido

A inicios de años, el objetivo de Alianza Lima era regresar a la Primera División. Tras el desenlace conocido, el cuadro íntimo jugó la Fase 1 y, además de tener chances de pelear el título nacional, ya aseguró su presencia en la Copa Libertadores 2022. La primera meta ya se cumplió.

“Es el objetivo de cualquier club jugar Libertadores. Fue uno de los primeros objetivos que nos planteamos. En un club como Alianza, tienes la responsabilidad de pelear por el título, y de a pocos lo fuimos masticando, viendo que se puede, con compromiso y con trabajo, y lo venimos demostrando”, apuntó Hernán Barcos.

