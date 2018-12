Alianza vs. Cristal: Delgado destroza sistema del torneo previo a la final

En la previa del partido de ida por la final del Torneo Descentralizado 2018 entre Alianza Lima y Sporting Cristal, son distintos los comentarios que han surgido respecto a este decisivo encuentro y con ello la polémica también se ha hecho presente. El portero Erick Delgado, identificado con la escuadra celeste, alzó su voz y no quiso pasar desapercibida esta oportunidad para criticar el 'sistema de juego' de la ADFP en torno a este campeonato.

"Es una final y cualquier cosa puede pasar. A mi gusto Melgar venía mucho mejor que Alianza Lima y ellos ahora están de finalistas. No entiendo que el campeón del Clausura no está en la final. Todos los que ganan algo deberían jugar una final", afirmó el 'Loco' al diario Depor.

"El campeón de dos torneos tiene que definir contra alguien que no ganó ninguno y puede ser campeón sin ganar nada. Lo justo sería que Sporting Cristal defina el título contra el equipo que salió campeón del Clausura, siempre fue así. Pero también es cierto que todos los equipos aceptan eso y las reglas están dadas. Lo que podamos decir ya está por demás", agregó.

Finalmente, Delgado -más allá de su hinchaje- considera que el cuadro 'celeste' sería el justo ganador de este torneo:"Por lo demostrado en el año Sporting Cristal es el favorito. He visto jugar a los dos equipos y no se puede ser injusto, hay que decir que Cristal fue el que menor jugó durante el año. Si el partido se da en situaciones normales no creo que los celestes tenga problemas".

