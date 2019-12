El equipo de Binacional llegó a Lima este sábado y de inmediato se trasladó a su hotel de concentración en San Isidro. Sin embargo, antes de ello, el técnico del ‘Poderoso’, Roberto Mosquera se dio unos minutos para hablar sobre el partido de este domingo ante Alianza Lima.

“Con respecto al primer partido, ahora sí estamos al 100%. En la ida estuvimos en un 50% porque no dormimos ni entrenamos tres días; entonces, no era el mejor de nuestros momentos”, indicó el extécnico ‘blanquiazul’ en el aeropuerto Jorge Chávez.

Asimismo, Mosquera recordó el sensible fallecimiento de su jugador Juan Pablo Vergara y dijo que administrar el dolor no es su especialidad. “He tenido que aprender y no creo haberlo hecho del todo bien”, agregó.

Por otro lado, Mosquera explicó que en Binacional han logrado entender que no se puede convivir con el dolor de una pérdida. “No tendríamos vida, Binacional estará más potenciado en el partido de vuelta. La tragedia no ha cedido, solo hemos sabido entender”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR