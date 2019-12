¿Se queda o se va? Alianza Lima está peleando una vez más -al mando de Pablo Bengoechea- la final del campeonato peruano. Los ‘blanquiazules’ han logrado salir campeones en el 2017, subcampeones en el 2018 y ahora van en busca de una nueva estrella en este 2019.

Sin embargo, el futuro de Pablo Bengoechea no está asegurado al 100% en Alianza Lima, pues de ese tema habló el propio DT en conferencia de prensa: “El club tiene hasta el 20 de diciembre para decirme si me quedo o no el equipo”.

Y es que el técnico uruguayo tiene contrato con los ‘grones’ hasta fines del 2020, sin embargo, en su regreso a Alianza Lima, tanto la directiva ‘blanquiazul’ como el ídolo de Peñarol, firmaron una cláusula de salida que termina el 20 de diciembre.

Alianza Lima y Binacional se enfrentarán este domingo 8 de diciembre en Juliaca y luego el 15 en Matute para definir al campeón de la Liga 1 versión 2019. Cabe mencionar que para ambos partidos se implementará el VAR.

