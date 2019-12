Alianza Lima cayo 4-1 ante Binacional en Matute y se complica para el partido de vuelta en Matute. El técnico ‘blanquiazul’ disparó con todo a los árbitros encargados del VAR (Victor Hugo Carillo y Diego Haro) por la expulsión de Anthony Rosell.

“¿Que raro todo no? Justo fue cuando Alianza iba ganando y se iba con todo a seguir buscando espacios y goles”, dijo el técnico uruguayo en la conferencia de prensa luego del partido en el Guillermo Briceño.

Pablo Bengoechea dijo haber tenido fallos arbitrales durante todo el año y por ello no le sorprende lo sucedido hoy en Juliaca. “El VAR se iba a equivocar con nosotros. No me sorprende nada. Ya les dije a mis jugadores que será muy difícil”, agregó el DT uruguayo.