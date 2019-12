Fútbol Peruano







Alianza vs. Binacional | Alan Diez: “Los audios del VAR no se mostrarán nunca porque no se grabó nada” [VIDEO] El conductor de Fox Sports Radio Perú sorprendió a todos tras revelar que durante el encuentro entre Alianza Lima y Binacional no se grabaron las conversaciones entre los asistentes del VAR y el juez principal