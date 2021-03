Erick Osores informó en Twitter que Deportivo Municipal se presentará este sábado y si Carlos Stein no lo hace pedirá los puntos en mesa. “Municipal se prestará el sábado a jugar ante Stein (o Alianza), si el rival no lo hace pedirá los puntos. No aceptará postergación de ningún tipo”, tuiteó el conductor de Fútbol en América.

Liga 1 suspendería el partido entre Carlos Stein y Deportivo Municipal

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) aún no se ha pronunciado de manera oficial, pero según anunció RPP, los organizadores del torneo de la Primera División habrían decidido suspender el partido entre Carlos Stein y Deportivo Municipal correspondiente a la segunda fecha del campeonato peruano.

Desde Carlos Stein responden al fallo del TAS: “Esperaremos para apelar al Tribunal Federal Suizo”

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) publicó este miércoles la resolución final tras el reclamo de Alianza Lima por los pagos incumplidos de Carlos Stein. El cuadro de Lambayeque tendrá que ser sancionado de inmediato por la Federación Peruana de Fútbol con la resta de dos puntos en la tabla general de la Liga 2020, por lo tanto, descenderá a la segunda división.