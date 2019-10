Alianza - San Martín | Yamir Oliva: "Parece que los árbitros están a favor de los equipos grandes" | VIDEO

Alianza Lima venció 3-2 a la San Martín en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 11 del Torneo Clausura Liga 1.

Alianza gana y se acerca a la punta

El árbitro del encuentro, Luis Garay, fue criticado duramente por el volante de la San Martín, Yamir Oliva, quien se sintió perjudicado por los cobros del juez.

"No supimos controlar el marcador a favor y eso nos costó. No sé si los árbitros creen que no nos peleamos cosas. Piensan que solo los equipos grandes están peleando cosas", dijo Yamir Oliva.

"Hacemos las cosas en el campo pero no se puede porque parece que los árbitros están a favor de los equipos grandes", añadió.

