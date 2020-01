Zorrito Aguirre sorprende con entrenamiento personalizado mientras encuentra equipo para la Liga 1 | VIDEO

El ‘Zorrito’ se exige al máximo mientas encuentra equipo para la temporada 2020 del fútbol peruano, Wilmer Aguirrre, recordado exjugador de Alianza Lima, no tiene destino confirmado para el nuevo calendario de Liga 1 por ello el delantero no pierde tiempo y se prepara por su cuenta para no perder ritmo.

‘Mientras tanto, en algún lugar de Lima’, escribió el periodista José Varela en su cuenta de redes sociales, junto a un video donde se ve como Aguirre levanta pesas para no perder su masa muscular mientras encuentra equipo donde recalar.

Mientras tanto, en algún lugar de Lima. pic.twitter.com/ZlGsoPM2i9 — José Varela (@theatharis) January 10, 2020

La idea de Aguirre es no perder ritmo mientras encuentra club, así podrá incorporarse a la pretemporada de su nuevo equipo sin problemas, para ponerse a par de sus nuevos compañeros en lo trabajado tácticamente por el comando técnico.

Los hinchas de Alianza Lima recuerdan de gran manera a Wilmer Aguirre tras la memorable jornada en la Copa Libertadores, donde se lució con un triplete en la victoria de los 'blanquiazules’ contra Estudiantes de la Plata, actual campeón en esa temporada.

