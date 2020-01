El gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, pidió disculpas por el audio que se difundió insultando a Magaly Medina, luego de que la conductora de televisión revelara en su programa unas imágenes de Carlos Ascues y Jean Deza ingresando a una fiesta.

“Quiero explicar un poco el audio que apareció, es un audio mío, el respeto hacia la señora Magaly Medina de parte mía y del club es total. Yo no he dado ninguna declaración pública, fue un comentario en un chat, no lo he debido hacer, lo lamento", dijo Gustavo Zevallos en Ovación.

“No tengo por qué hacer un comentario con el calificativo que apareció, fue una conversación entre amigos, no me justifico y es una señora que merece el respeto y me gustaría que este tema quede zanjado”, añadió.

Sobre lo que pasará con el tema de Carlos Ascues y Jean Deza: “Los jugadores que llegan al club, reciben un reglamento interno de trabajo, seguramente vamos a conversar con ellos, no hubo ningún exceso, tratamos de que esto funcione de manera prolija, son jóvenes que entienden y estamos seguros que esto se va a superar ya que recién inicia el año", aseguró.

