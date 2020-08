El último domingo en el estadio Nacional, Alianza Lima debía enfrentar a Binacional. El partido al final no se realizó por dos motivos: el incumplimiento de protocolos por parte del último campeón peruano y la suspensión de la séptima fecha del Apertura luego de los hechos ocurridos a las afueras del estadio Nacional antes del duelo entre Universitario de Deportes y Cantolao. Aunque, lo que más incomoda a Yorkman Tello es que los íntimos quieran ganar los puntos en mesa. El volante habló de ello y de las ganas que tiene Jean Deza por enfrentar a su exequipo.

¿Imagino que al igual que todos estás con mucha bronca por lo que pasó en el reinicio del torneo?

Sí, lo ocurrido el día viernes con los hinchas de la U es lamentable, estamos pasando por una pandemia muy terrible y parece que ellos no tienen ni la mínima idea.

¿Ustedes en Binacional como están?

Nosotros estamos pasando por un momento complicado, porque no podemos entrenar todavía en campo y lo estamos haciendo vía zoom, estamos esperando las órdenes de la federación y que nos den el alta para entrenar. Desde que llegamos a Lima no hemos entrenado ni un día en campo por todo este tema que la federación nos ha sancionado prácticamente.

Alianza quiere ganar el partido con Binacional en mesa. ¿Cómo han tomado esa noticia?

La verdad que nos sorprende mucho que Alianza pida los puntos, no estoy de acuerdo que ganen en mesa, si reconocemos nuestros errores que el club no ha incumplido los protocolos, pero por eso no pueden pedir los puntos. Hemos acatado lo que dice la federación.

¿Sientes que no quieren enfrentarse a Binacional?

Es un equipo grande Alianza, tiene grandes jugadores, no sé a dónde quieren llegar ellos pero pienso que no es dable ganar tres puntos en mesa.

Entiendo que es algo que a ustedes les molesta mucho

Incomoda la verdad porque nosotros sí queremos jugar ese partido con Alianza, es un equipo grande y se puede revivir la final del año pasado. Si no se juega es lamentable que ganen de esa manera.

¿El grupo de Binacional como está?

Nosotros somos un equipo muy unido, muy trabajador, han llegado diferentes futbolistas y mejores personas. Nosotros nos hemos preparado de la menor manera en Juliaca hasta que llegamos a Lima.

¿Cómo has visto a Jean Deza?

Jean Deza es un gran jugador, es una lástima que tanto talento se desperdicie por su mala cabeza. Me asombra mucho porque no debe estar jugando en Perú. Es un talento puro.

Imagino que él también está con mucho deseo de jugar ante Alianza

Capaz no me creerán pero él se ha entrenado al 100%, está con unas ganas terribles de jugar en contra de Alianza por todo lo que ha pasado. Espero que llegue en su mejor nivel.