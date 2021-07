Alianza Lima hizo oficial este martes a Édgar Benítez como su nuevo refuerzo para disputar la Fase 2 y pelear el título nacional a fin de año. El atacante paraguayo fue presentado a lo grande en Matute y se quedará allí hasta diciembre del 2022, fecha en la que termina su contrato. A sus 33 años, tendrá su primera experiencia en el fútbol peruano y, más allá de la expectativa que genera en los hinchas, hay más de un detalle que lo une al Perú. Aquí te lo contamos:

1. Debut ante la ‘Bicolor’

Para nadie es un secreto que el nuevo jugador de Alianza Lima estuvo en la selección paraguaya, donde anotó 8 goles en 57 partidos; sin embargo su debut con los ‘guaraníes’ lo hizo ante la selección peruana en Asunción, el 15 de octubre del 2008, por las Eliminatorias a Sudáfrica 2010. Con más de 20 años por aquel entonces, el ‘Pájaro’ fue citado por el técnico Gerardo Martino para reemplazar a Roque Santa Cruz, principal estrella de ese equipo y quien fue dado de baja a causa de una lesión. Su ingreso se dio en el segundo tiempo y su aporte fue fundamental para conseguir la victoria.

2. El gol que le quitaron

Este apartado también tiene que ver con aquel partido entre Paraguay y Perú por Eliminatorias. Corría el minuto 37 del complemento cuando los locales presionaban buscando el gol del triunfo ante una defensa peruana que lucía sólida. Sin embargo, un balón quedó picando en el área de la ‘Bicolor’ y allí aparecieron Édgar Benítez y Óscar Cardozo para aprovechar la ocasión. Ambos parecieron rematar al mismo tiempo y corrieron a celebrar el gol por cuenta propia, ante la mirada atónita de sus compañeros, quienes no sabían con quién festejar. Por más que la televisión repetían a cada momento la jugada para confirmar de quién era el tanto, no llegaron a una conclusión certera. Al final, el marcador quedó 1-0; pero el árbitro le dio el gol a Cardozo y no al ahora refuerzo de Alianza Lima.

3. Un peruano de compañero

Parece mentira, pero Édgar Benítez ya sabe lo que es tener de compañero a un futbolista peruano. El ‘Pájaro’ compartió equipo con Martín Hidalgo en Libertad en los años 2005 y 2006, cuando comenzaba a ganarse un nombre en el fútbol paraguayo. Debutó a los 17 años y por aquel entonces alternaba con poca frecuencia en el plantel principal, que tenía a Hidalgo como uno de los habituales titulares por la banda izquierda. Se quedó en ese equipo hasta el 2007 para al año siguiente dar el salto al Sol de América. ¿Qué pasó con Martín? Pues fue fichado por Inter de Porto Alegre en 2006, que terminó ganando la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes ese año.

