Un 18 de febrero de 2010, Alianza Lima goleó 4-1 a Estudiantes de la Plata y, como todos recuerdan, ha sido el mejor partido de Wilmer ‘Zorrito’ Aguirre. Tal es así que en la transmisión de Fox Sports quedaron maravillados con su actuación ante el conjunto argentino por la Copa Libertadores.

Diez años después, Wilmer Aguirre recuerda aquel partido: “Me marcó por siempre. Fue ese partido, y esa Copa. Hicimos una buena campaña y pudimos llegar más lejos”, afirmó el ‘Zorrito’ en entrevista con Depor. Además, reveló que aún entra a YouTube para ver sus goles y motivarse previo a un partido: “Antes de cada partido, siempre lo miro y me motivo. Y en las calles, todavía me lo recuerdan. Incluso hinchas de la ‘U’ y Cristal”, expresó.

Sobre aquella noche, el ‘Zorrito’ recuerda lo siguiente: “Nosotros concentrábamos en la Villa Íntima, detrás del arco norte de Matute. Y cuando bajamos al camarín, ya escuchábamos los cánticos y eso nos motivaba. Era una caldera”, comentó sobre la previa al partido ante Estudiantes.

De otro lado, comentó sobre cómo tomó que lo apodaran ‘El Messi Negro’ luego del espectacular partido que jugó aquel día: “Bien, no me molesto con las ‘chapas’. Toda la vida me han dicho ‘Zorrito’ y ya me acostumbré. Y los elogios también, porque me sirvieron para creérmela y poder hacer una buena Copa”, comentó el exjugador de Alianza Lima.

Actualmente, Wilmer Aguirre no tiene club en la Liga 1 y ha expresado, desde hace algún tiempo, su deseo de poder retirarse en Alianza Lima, club del cual es hincha y donde incluso realizó divisiones menores junto a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

