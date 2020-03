Waldir Sáenz dio una entrevista para GOLPERU donde contó una anécdota bastante peculiar de su carrera como futbolista. A principios de los 2000, el exjugador de Alianza Lima recibió un llamado de Chemo del Solar para fichar por Universitario de Deportes y reveló cómo fue que le dijo que no a los cremas.

“Me llamaba mañana, tarde, noche y madrugada, Chemo del Solar. Fue en el año en el que se llevan a Ciurlizza y Esidio, al siguiente año. Yo dije que no porque mi mamá vivía en La Victoria y Chemo me dijo que sacaba a mi mamá de La Victoria. Le digo, Chemo, me voy a la 'U' ¿y la barra?, me dijo tranquilo, vamos a tener una reunión con Misterio", contó Waldir Sáenz en GOLPERU.

“Le respondí porque es mi pata, es un amigo. Hablamos de todos los temas, pero no podía irme, soy de Alianza”, expresó Waldir Sáenz sobre la oferta que rechazó a Chemo del Solar, quien quiso llevarlo a Universitario.

Waldir Saénz contó cómo rechazó oferta de la 'U'. (GOLPERU)

Recordemos que este domingo 8 de marzo es el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes en el Monumental desde las 15:30 horas. Los cremas suman 10 puntos y machan en la cuarta posición del campeonato, mientras que los blanquiazules suman 7 puntos.

